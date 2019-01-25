أخبار مصر | يوم طبي للتوعية بسرطان الثدي بنقابة المهندسين الفرعية في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوم طبي للتوعية بسرطان الثدي بنقابة المهندسين الفرعية في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة برئاسة المهندس هشام ابوسنة رئيس النقابة، يوم طبي كامل الأحد المقبل، وذلك علي مدار مايقرب من ثماني ساعات بنادي النقابة ‘‘بابوالفداء‘‘ الزمالك، تحت رعاية المهندس هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين.

يتضمن البرنامج الكشف الطبي المجاني علي الأعضاء وأسرهم، ثم تقام ندوة للتوعية بمرض سرطان الثدي وطرق الوقاية منه بحضور كبار الأطباء المتخصصين كما يتضمن اليوم عرض لمنتجات محاربات السرطان.

وأكد أبوسنة أن هذا اليوم يأتي في إطار اهتمام النقابة بالمهندسين وأسرهم، مشيرا إلي أن نقابة المهندسين تولي اهتماما كبيرا بأسرة المهندس في مختلف المجالات سوء رعاية طبية أو اجتماعية.

ومن المقرر أن تنظم شعبة الهندسة المدنية، بنقابة المهندسين المصرية، الجمعية العمومية العادية، يوم السبت المقبل، بمبني النقابة العامة بشارع رمسيس، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الشعبة وإنجازاتها خلال عام 2018، عرض خطة عمل الشعبة لعام 2019، بالإضافة إلي النظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

وذلك علما بأن يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء علي الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الجمعية ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 50 عضوا علي الأقل، وإلا تكررت الدعوة إلي الاجتماع حتي يكتمل العدد.

ولا يجوز أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة إلا الأعضاء الذين قاموا بتسديد رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم حتي نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة للاجتماع "اشتراك 2017" والذين أعفوا من أدائها.

ولكل من أعضاء الشعبة حق التقديم باقتراحات إلي الجمعية العمومية، بشرط أن تقدم هذه الاقتراحات إلي مجلس الشعبة قبل انعقادها بأسبوعين علي الأقل، لدراستها وإقرار عرضها.

وكانت نظمت نقابه المهندسين ش ملتقى شباب المهندسين الأول الذي أقامته لجنة الشباب بنقابة المهندسين المصرية، عددًا من المحاضرات العلمية في كافة التخصصات الهندسية.

وكانت أولى المحاضرات في نمذجة المعلومات الإنشائية (BIM) والتي ألقاها الدكتور وليد العمري، حيث أوضح فيها أن نمذجة المعلومات الإنشائية معنية بعملية توليد وإدارة بيانات المبنى خلال دورة حياته، مشيرًا أن BIM برنامج يجمع كافة التفاصيل الإنشائية والمعمارية، بالإضافة إلى الأعمال الميكانيكية والكهربائية في نموذج واحد يمكنه التناسق بينها، وكذلك عملية حصر وجداول إنشاء التوقيتات الزمنية للمشروعات.

كما شهدت المحاضرة الثانية والتي كانت بعنوان الكلاسيك كونترول (Classic-Control) والتي ألقاها المهندس عادل عبد العاطي- المتخصص في التركيبات والتوريدات، تعرَّض خلالها إلى معرفة بعض أساسيات الهندسة الكهربية الخاصة بالدوائر، والمكونات المستخدمة فى عملية التحكم الآلى، والحسابات التصميمية للمكونات، مع شرح عملي لبعض الدوائر.