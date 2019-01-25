أخبار مصر | بجنيه واحد.. وزير النقل يتفقد خط "23 يوليو - شبين القناطر" للسكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بجنيه واحد.. وزير النقل يتفقد خط "23 يوليو - شبين القناطر" للسكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل بتفقد محطة 23 يوليو للسكك الحديدية (محطة مطورة) بخط 23 يوليو شبين القناطر (خط ضواحي مفرد) حيث تفقد الأرصفة وبعض القطارات بالمحطة وكذلك شبابيك التذاكر.

ومن جانبه وجه الوزير بضرورة إحكام السيطرة على تحصيل التذاكر وعمل حملات انضباطية خاصة بذلك خاصة وأن الخط يتسم بكثافة الركاب.

ثم استقل الوزير كابينة جرار القطار رقم 417 عادي درجة ثالثة غير مكيف من محطة 23يوليو وحتى محطة الجبل الأصفر؛ للاطمئنان على إجراءات السلامة والالتزام بلائحة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية، والإطلاع على المشكلات التي تواجه قائد القطار أثناء المسير بالقطار والاطمئنان على حالة أجهزة التحكم بالجرار، وحالة السكة من قضبان ومزلقانات وإشارات حيث تم تطوير 9 مزلقانات بالخط من إجمالي 17 مزلقان.

وشدد عرفات على سرعة الانتهاء من تطوير عدد 8 مزلقانات جاري تطويرها لرفع معدلات السلامة والأمان، كما وجه الوزير بضرورة استكمال تحسين وتطوير عدد 6 محطات بالخط لم يتم تطويرهم استكمالا لخطة تطوير محطات الخط حيث تم تطوير وتحسين محطات 23 يوليو وأبوزعبل وكفر شوبك وجاري تحسين محطات القلج البلد والجبل الأصفر والخانكة ومحاجر أبوزعبل.

ثم استقل القطار وسط الركاب في المسافة من الجبل الأصفر حتى أبوزعبل والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول أهمية هذا الخط لأهالي المدن والقرى الواقعة على جانبيه خاصة وأن قيمة تذكرة القطار في المسافة من 23 يوليو حتى شبين القناطر تبلغ جنيه واحد في حين أن ثمن الانتقال لنفس المسافة بوسائل النقل الأخرى تبلغ على الأقل 5 أضعاف هذه القيمة وطالب بعض الأهالي بزيادة عدد القطارات بجعلها كل نصف ساعة فأوضح وزير النقل أن ذلك يمكن تحقيقه عند ما يتم ازدواج الخط.

وأكد وزير النقل انه وجه مسئولي السكك الحديدية بازدواج الخط وذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تهدف إلى دراسة ازدواج الخطوط المفردة على مستوى الشبكة مشيرا إلى انه يتم تنفيذ وإنشاء أسوار عبارة عن نيوجيرسي بارتفاع 2.5 متر لمسافة 6.5 كم موزعة على الأماكن كثيفة السكان وفي أماكن المعابر الغير شرعية وذلك حماية وتأمين لمسار القطارات من التعديات والمعابر الغير شرعية.

كما وجه الوزير بالإصلاح الفوري للشبابيك التي يتم تكسيرها إما بسبب قذف بعض الأطفال زجاج القطار بالحجارة أو التي يتم تكسيرها لعوامل أخرى.