شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: رجالنا تبادلوا الهدايا مع المواطنين في الشوارع احتفالاً بعيد الشرطة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل رجال الشرطة في كافة مديريات الأمن في الجمهورية بعيد الشرطة الـ67 وذلك بالنزول إلى الشوارع وتقديم الهدايا للمواطنين بمناسبة تلك الذكرى.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه في ضوء حلول ذكرى عيد الشرطة اليوم الموافق 25 يناير 2019، وإيماناً من وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصري كونها ذكرى راسخة في أذهان المصريين لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصري كاملة؛ فقد قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بالنزول إلى الشوارع مقدمين الهدايا للمواطنين المصريين بمناسبة تلك الذكرى الخالدة.

وشملت الهدايا حقائب هدايا عيد الشرطة للأطفال والتى تحتوى على (كتيبات إرشادية مرورية مبسطة للأطفال – كوب بلاستيك عليه شعار الشرطة – أقلام ملونة عليها شعار الشرطة – بازل للأطفال على شكل سيارة مطافئ ونجدة – مطويات دليل الوقاية من الحرائق).

وأضاف البيان: «شعر رجال الشرطة بالفرحة الغامرة حين لمسوا من المواطنين تضامنهم معهم وسعادتهم بهم، لإشتراكهم في الإحتفال معهم، وذلك بقيام المواطنين وأطفالهم بتقديم الزهور إلى رجال الشرطة المنتشرين في كافة الميادين والشوارع الرئيسية».

وأكد البيان أن وزارة الداخلية ستوالى إستكمال الإحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين وإستقبالهم بجميع الجهات الخدمية بالورود والحلوى.

رجال الشرطة والمواطنين يتبادلون الهدايا في الشوارع احتفالا بعيد الشرطة الـ67

رجال الشرطة والمواطنين يتبادلون الهدايا في الشوارع احتفالا بعيد الشرطة الـ67

رجال الشرطة والمواطنين يتبادلون الهدايا في الشوارع احتفالا بعيد الشرطة الـ67

رجال الشرطة والمواطنين يتبادلون الهدايا في الشوارع احتفالا بعيد الشرطة الـ67

رجال الشرطة والمواطنين يتبادلون الهدايا في الشوارع احتفالا بعيد الشرطة الـ67

رجال الشرطة والمواطنين يتبادلون الهدايا في الشوارع احتفالا بعيد الشرطة الـ67

رجال الشرطة والمواطنين يتبادلون الهدايا في الشوارع احتفالا بعيد الشرطة الـ67

رجال الشرطة والمواطنين يتبادلون الهدايا في الشوارع احتفالا بعيد الشرطة الـ67

رجال الشرطة والمواطنين يتبادلون الهدايا في الشوارع احتفالا بعيد الشرطة الـ67

رجال الشرطة والمواطنين يتبادلون الهدايا في الشوارع احتفالا بعيد الشرطة الـ67