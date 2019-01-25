شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يظهر من جديد في «أنت أقوى من المخدرات».. و«أنت البطل» مجانًا بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الجمعة، ندوة العمل القصصي بعنوان «أنت البطل»، في إطار حملة «انت أقوي من المخدرات»، التي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

حضر الندوة الكاتب محمد فتحي، مؤلف العمل القصصي (أنت البطل) والعديد من الأدباء والكتاب والمهتمين وخبراء في مجال الوقاية من المخدرات. وخلالها جرى تكريم عدد من الأطفال المشاركين في ورش الحكي.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة «أنت أقوي من المخدرات» تأتي في إطار الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات التي أعلنها مجلس الوزراء في مايو 2015.

وأضافت والي، في كلمة ألقاها نيابة عنها عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، أن الحملة تتنوع أدواتها وتستثمر كافة الوسائط الإعلامية، حيث تتضمن إعلانات تليفزيونية وإذاعية وإعلانات طرق وأعمال غنائية، وتستثمر بقوة أدوات التواصل الاجتماعي.

بجانب طرح أحد الأدوات الجديدة للحملة من خلال العمل القصصي (أنت البطل) لتوعية الأطفال بقضية المخدرات في إطار فني شيق وأسلوب جذاب، الذي سيتم توزيعه مجانا على طلاب المدارس.

إضافة إلى أن الحملة تعتمد أيضًا على عنصر الاتصال الجماهيري من خلال الشباب المتطوعين في مختلف المحافظات، البالغ عددهم 27 ألف شاب)، ينفذون مبادرات فعالة بكافة التجمعات الشبابية.

وقال عثمان إن جميع سفراء الحملة (محمد صلاح، محمد رمضان، محمد حماقي، أحمد جمال، النادي الأهلي) شاركوا فيها من واقع شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية، فضلا عن الصدى الدولي الواسع لها، حيث اعتبرتها الأمم المتحدة نموذجًا لحملات الوقاية.

وكشف عن إطلاق مرحلة جديدة من الحملة في مارس المقبل، بالتعاون مع محمد صلاح عبر تصوير وبث إعلانات جديدة لتوعية الأطفال والشباب.

وقال إن «كل جنيه يتم إنفاقه على التوعية يقابله 62 جنيهًا في حالة عدم الوقاية من تعاطي المخدرات، وذلك لعلاج المشاكل الناتجة عن المخدرات»، لافتا أن 79% من الجرائم تقع تحت تأثير المخدرات.

وبحسب عثمان، شاهد الحملة بمراحلها المختلفة نحو 70 مليون مشاهد، فيما ساهمت المرحلة الأخيرة للحملة في زيادة الاتصالات على الخط الساخن للصندوق (16023) بنسبة 400%. كما زاد متابعو صفحة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على فيس بوك من 5 آلاف إلى 2 مليون متابع، 86% منهم في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا.

في حين تدور أحداث قصة «أنت بطل» عن طفل مصري، اسمه عمر ، الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع محمد صلاح سيدخل به إلى مغامرة مثيرة لمساعدة صديقه على التعافي من الإدمان.

ويقول الكاتب محمد فتحي، مؤلف العمل، إنه يستهدف توعية الأطفال بخطورة المخدرات، مُعربًا فخره بكتابته، وإن صلاح تابعه منذ بدايته.