شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن قريتين بالدقهلية.. وتنويه بقطع التيار الكهربي في ميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انقطعت مياه الشرب عن قريتين بالدقهلية، الجمعة، نتيجة حدوث كسر في ماسورة لمياه الشرب.

محافظة الدقهلية، في بيان لها، قالت إن المياه انقطعت عن «شاوة والبقلية»، التابعتين لمركز المنصورة، نتيجة وجود كسر في خط المياه أمام مصنع الراتنجات في منطقة سندوب.

وأضاف البيان أنه سيتم إصلاح الماسورة في غضون ساعتين، وسط متابعة من مسؤولي مجلس مدينة المنصورة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياق آخر، أعلنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات كفر شكر، غدًا السبت، من السادسة إلى العاشرة صباحا، وذلك لأعمال الصيانة.

وأوضحت رئاسة المركز أن عملية الصيانة سيترتب عليها فصل التيار عن قرى (ميت يعيش، الحاكمية، كفر المحمدية، عزبة رفله، عزبة أبو عيد، البر الغربي بصهرجت الكبرى، ميت العز، كفر ميت العز، عزبة أبو العينين، هلا، القيطون، كفر الشيخ هلال، عزبة رشدي).