شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يشهد التشغيل الفعلي لمطار سفنكس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد وزير الطيران المدني، الفريق يونس المصري، غداً السبت، مرحلة التشغيل الفعلي لمطار سفنكس الدولي، بانطلاق عدد من الرحلات الداخلية المتجهة إلى كل من الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، بواقع ١٥ رحلة أسبوعية، كانت شركة مصر للطيران قد بدأت الحجز على هذه الرحلات قبل أسبوعين، وتم حجز جميع مقعدها بنسبة ١٠٠%.

وأوضح أن هذا المطار تم إنشاءه لخدمة محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، إلى جانب الأغراض السياحية للمتحف الكبير.