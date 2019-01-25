شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن انطلاق امتحانات مركز التعليم المدمج غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة كافة الترتيبات الخاصة ببدء امتحانات دور يناير 2019، وذلك من السبت 26 يناير وحتى 11 فبراير المقبل بالقاهرة والمحافظات والدول العربية.

وأكد الدكتورمحمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة توفير الراحة للدارسين في قاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وبخاصة الدارسين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير سيارات إسعاف وأطباء بجوار مقر الامتحانات، وتوفير التأمين اللازم لأعمال الامتحانات بوجود أعداد مناسبة من أفراد الأمن الإدارى.

وأضاف الخشت أن جامعة القاهرة توفر في برامج التعليم المدمج لقاءات دورية وجهاً لوجه، ومحاضرات إلكترونية، وفصول افتراضية وتطبيقات مطبوعة، وكتاب إلكتروني، كما تقوم ببث مجموعة من المحاضرات والاختبارات عن طريق الوسائط التفاعلية، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها، وذلك فيما يتعلق بتحقيق مواصفات الخريج وفق أحدث سبل التدريس والتقويم.

ولفت إلى جدية جامعة القاهرة وكلياتها في تقديم ‏برامج مميزة تفى بمتطلبات سوق العمل وتواكب التطورات العالمية في مجال التعليم عن بعد، كما أكد على تنوع البرامج المطورة ‏ما بين البرامج المهنية، والبرامج الأكاديمي، التي تلبي ‏احتياجات المجتمع، مشيراً إلى أن التعليم المدمج يأتي ضمن جهود إدارة الجامعة للتحول بها إلى جامعة من الجيل الثالث من خلال المشاركة مع الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال عبدالعزيز، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، إن نحو 33 ألف طالب وطالبة بنظام التعليم المفتوح، إلى جاب 7 آلاف بنظام التعليم المدمج سيؤدون امتحانات دور يناير 2019، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستقام بالمقر الرئيسي بالجامعة، وبفروع المركز بمختلف محافظات الجمهورية، وبإشراف كامل لأعضاء هيئة التدريس، مضيفا أن قاعات الامتحانات بالمقر الرئيسى والأقاليم مزودة بكاميرات لمتابعة الامتحانات مباشرة من القاهرة، وتحقيق أعلى قدر من الانضباط داخل اللجان.

يذكر أن نظام التعليم المفتوح تم إلغائه، ووقف قبول طلاب جدد به، فيما يستكمل الطلاب القدامي البرنامج بنفس المميزات حتى التخرج، بينما تعد شهادة التعليم المدمج مهنية فقط ولا تعادل الدرجة الجامعية سواء البكالوريوس أو الليسانس.