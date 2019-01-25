شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى الرحلات الداخلية من مطار سفنكس إلى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، اليوم الجمعة، أولى رحلات مصر للطيران من مطار سفنكس الدولي بالطريق الصحراوي إلى مطار الأقصر الدولي، ومن المقرر أن تقلع الرحلة الثانية اليوم إلى مطار أسوان، ووفقا لجدول التشغيل سيتم تشغيل نحو 15 رحلة أسبوعياً للمطارات الداخلية، وذلك تزامنا مع إجازة نصف العام الدراسي، وذلك حتى 9 فبراير.

وقالت مصادر بالشركة: إنه «من المقرر أن تسير الرحلات من مطار سفنكس إلى كل من مطار الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والعكس».

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصر اليوم» أن نسبة الحجز للرحلات وصلت إلى 100٪ لبعض المطارات منها الأقصر وأسوان، فيما شهدت رحلات شرم الشيخ والغردقة إقبالا متوسطا، متوقعة أن تزيد نسبة الحجز مع تشغيل الرحلات».