شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 6931 سجينًا بقرار جمهوري بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، الجمعة، حفلاً في منطقة سجون طرة في القاهرة، بمناسبة الإفراج عن عدد من نزلاء السجون طبقًا لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم والغارمين والغارمات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثوة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سجون بلا غارمين» التي أطلقها العام الماضي 2018، وتنفيذًا لقرار العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.

وعقد قطاع مصلحة السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء، وباشرت اللجنة العليا فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.

وأفرج قطاع مصلحة السجون عن 2868 من النزلاء الغارمين من خلال تمويل صندوق تحيا مصر وبعض منظمات المجتمع المدني وبعض من ذوي النزلاء.

وأعلنت وزارة الداخلية عن الإفراج بالعفو عن 4063 نزيلا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لعام 2019 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 67 وثورة يناير، ليبلغ عدد المستفيدين من العفو الرئاسي ومبادرة سجون بلا غارمين إلى 6931 نزيلا خلال 3 أشهر.

حفلة في منطقة سجون طرة في القاهرة، بمناسبة الإفراج عن عدد من نزلاء السجون

حفلة في منطقة سجون طرة في القاهرة، بمناسبة الإفراج عن عدد من نزلاء السجون

حفلة في منطقة سجون طرة في القاهرة، بمناسبة الإفراج عن عدد من نزلاء السجون

وأكد اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية للسجون، أن توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، كانت حريصة على الاهتمام بالتعليم بدء من محو الأمية حتى التعليم حرصا على مستقبل نزلاء السجون، مشيراً إلى أن ذلك جاء تجسيدا لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية لإعلاء القيم الإنسانية.

وقال الغمري، خلال تكريمه لعدد من المتميزين في مجال التعليم من نزلاء السجون، إن «السياسة العقابية ترتكز على عدة محاور من بينها احترام شخصية السجين وحثه على الاستقامة وتحقيق التواصل بين السجناء والمجتمع الخارجي وتوافر عقيدة لدى السجون أنه لا سبيل للإصلاح إلا بوجود برامج للرعاية الشاملة لذلك قمنا ببحث من يريد تكميل تعليمه إلى استكماله، ويتوافر لدى القطاع عدد من المدارس الصناعية وملحق بها عدد كبير من النزلاء، ويتم التنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية والأوقاف والمطرانيات لإلقاء دروس دينية للمسلمين والمسيحيين».

وقد بلغ إجمالي عدد الدارسين خلال الفصل الدراسي الأول ممن أدوا الامتحانات 5227 نزيلا، فيما حصل 1447 نزيلا على شهادة محو أمية نزيل، و49 بالشهادة الإعدادية، و300 نزيل بالمرحلة الثانوية، و336 نزيلا بالمعاهد الفنية، و2464 نزيلا بالتعليم الجامعي، و164 بالدراسات العليا.

وشهدت مناطق السجون بطرة حفلاً للإفراج عن السجناء، الذين حرصوا على حمل الأعلام المصرية، وصور للرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما ارتفعت زغاريد النساء ابتهاجاً بالعفو، وتفاعلن مع الأغاني الوطنية التي بثها في الحفل.

فيما شمل الحفل توزيع عدد من الجوائز على المتفوقين علميا والمتميزين ببرامج التأهيل بقطاع مصلحة السجون، والمتميزين في المشغولات اليدوية والحرفية.