شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات وماراثونات وصلاة الغائب في احتفال المحافظات بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت المحافظات بعيد الشرطة الـ 67 والذكرى الثامنة لثورة 25 يناير، اليوم الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتم خلال الاحتفالات بتوزيع الورود على قوات الشرطة والجيش وإقامة صلاة الغائب على الشهداء.

في الشرقية، وضع المحافظ الدكتور ممدوح غراب، برفقته اللواء جرير مصطفى مدير الأمن إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق بحضور الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات وحامد هبيلة السكرتير العام المساعد والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة وعدداً من القيادات الشرطية، وتم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والأغاني الوطنية.

وفي الإسماعيلية، نظمت مديرية الشباب والرياضة وإدارة البرلمان والتعليم المدني مسيرة شبابية ضمت مئات من الشباب احتفالا 25 يناير وعيد الشرطة تقدمها سامي عبدالحليم مدير المديرية والسادة مديري الادارات ومديري الإدارات الفرعية بالمديرية، وبدأت المسيرة من أمام قرية 25 يناير مرورا بشارع الكورنيش الجديد ثم طريق البلاجات حتي بيت الشباب الدولي.

وفي كفر الشيخ، نظم نادي أدب قصر ثقافة مطوبس احتفالًا بحضور نسرين النحاس، نائب رئيس مجلس المدينة حضور عدد كبير من الشعراء منهم عبدالفتاح شحاته، وبلبل عثمان، ويوسف المنفى، وسامي الامشيطي، ومحمود للو د، وإيهاب شعت، ومنه النحاس، وسعيد الزهري والسيد العبدوحرصوا على إلقاء العديد من القصائد الحماسية عن بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة.

في أسيوط، تفقد المحافظ اللواء جمال نور الدين يرافقه اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد واللواء جمال شكر مدير الأمن، عددًا من الأكمنة والتمركزات الأمنية وقاموا بتوزيع باقات الورود عليهم وتقديم التهاني لهم.

وقاد المحافظ مسيرة حب وعرفان وتقدير للشرطة المصرية بدأت من أمام ديوان عام المحافظة حتى النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان الحرب والسلام ضمت القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية بالإضافة إلى شباب الأندية ومراكز الشباب، وضع المحافظ إكليل الزهور على أرواح الشهداء من رجال الشرطة وقرأ الفاتحة.

وفي المنيا، وضع المحافظ اللواء قاسم حسين يرافقه اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية للشمال، واللواء مجدي عامر، مدير الأمن، والعقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة، إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، بمشاركة مسؤولى الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وأدى الحضور صلاة الغائب على أرواح الشهداء. وتم عزف الموسيقى العسكرية «سلام الشهيد»، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة، وتنظيم عرض عسكري.

وتضمن برنامج الاحتفالات انطلاق ماراثون «الجري والمشي» من أمام نادي المنيا الرياضي حتى ديوان عام المحافظة، وتم عقد لقاء شبابي ومجتمعي وعدد من المحاضرات مع احد رموز المحافظة من رجال القوات المسلحة والشرطة ممن كان لهم دور بارز ومؤثر في محاربة الإرهاب.

وفي بني سويف، وضع المحافظ المستشار هاني عبدالجابر، واللواء أشرف عز العرب مدير الأمن أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات الأمن بأبوسليم، وأدى المحافظ صلاة الغائب على أرواح شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة بمسجد معسكر قوات الأمن في حضور العقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

وفي الأقصر، شهد اللواء عماد أبوالعزايم سكرتير مساعد المحافظة مسيرة «المشي التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمناسبة ذكري احتفالات عيد الشرطة و25 يناير، وبدأت المسيرة من امام ساحة مسجد سيدي ابو الحجاج ومعبدالاقصر مرورا بشارع كورنيش النيل وصولا إلى نادي التجديف وشارك فيها قيادات الشباب والرياضة والجهات التنفيذية.

وفي جنوب سيناء، وزع أعضاء جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي بنويبع وعدد من أبناء المدينة ومنظمات المجتمع المدني وعواقل ومشايخ القبائل والنائب عطية موسى نائب شرم الشيخ وخليج العقبة الورود والحلوى والإعلام على رجال الشرطة بالكمائن المنتشرة بالمدينة بالإضافة رجال الأمن بميناء نويبع البحري.

والتقطوا الصور التذكارية برفقتهم ورفعوا اعلام مصر ولافتات التهنئة بعيد الشرطة، وقال السيد الدمرداش رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الجمعية اعتادت على مشاركة رجال الشرطة والقوات المسلحة بالأعياد.

وأدى مئات المصلين صلاة الغائب بمسجد الرحمن على شهداء الوطن وأشاد الشيخ شريف احمد صلاح إمام المسجد بتضحيات رجال الشرطة في خطبة الجمعة.

وفي القليوبية، انطلق مارثون للجري والدراجات احتفالا بعيد الشرطة وثوره 25 يناير بمحافظة القليوبية، أطلق الدكتور عواد أحمد على سكرتير عام المحافظة والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة ماراثون سباق الدراجات من امام ديوان عام المحافظة بمدينة بنها حيث إنطلقت ٥٠٠ دراجة من أمام جامع ناصر إلى قرية جمجرة وكذلك إطلاق مارثون للجري ل ١٠٠٠ شخص من أمام ديوان عام محافظة القليوبية إلى قرية جمجرة وكذلك مسيرة تتجول في مدينة بنها من ٣٠٠٠ شخص حاملة علم مصر

وفي البحر الأحمر، قدم المحافظ اللواء أحمد عبدالله، التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيدهم، مشيدًا بالدور الذي يقومون به في حماية الجبهة الداخلية، ووضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بالغردقة وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري وسلام الشهيد.

وفي بورسعيد، شهد المحافظ اللواء عادل الغضبان، احتفال مديرية الأمن بعيد الشرطة، الذي بدأ بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول من شهداء الشرطة وقدم المحافظ التهنئة لرجال الشرطة.

وفي شمال سيناء أدي آلاف المصلين في مختلف مساجد المحافظة صلاة الغائب على أرواح شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، والذين استشهدوا في مختلف المحافظات خاصة شمال سيناء.

وأكد خطباء وأئمة المساجد في خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد شمال سيناء على أهمية الوعي بقيمة الوطن وبالتحديات التي يواجهها وبالمخاطر الكثيرة التي تحيط به.

وشهدت مداخل ومخارج المحافظة إجراءات أمنية مشددة، وتم نصب عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتفتيش السيارات على الطرق المؤدية إلى شمال سيناء، والاطلاع على هويات مستقليها، بجانب تعزيز وتكثيف التواجد الأمني لرجال الأمن بمختلف مناطق ومدن المحافظة.

ووزعت إدارة مرور الدقهلية الشيكولاتة والورود وأعلام مصر على المواطنين والأطفال بالشوارع بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، بحضور اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، والعميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والدكتور حاتم طه، وكيل إدارة المرور، والعقيد إسلام رمزي، وكيل الإدارة، ولفيف من ضباط إدارة المرور بالدقهلية.

وفي السويس، أدي اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس صلاة الجمعة بمسجد قوات الامن بطريق ناصر بحي فيصل بمناسبة إحتفال مديرية أمن السويس بعيد الشرطة الـ 67 وسط ضباط وأفراد وجنود مديرية امن السويس. وبعد انتهاء من أداء صلاة الجمعة أدي المحافظ ومدير الامن وجميع الحضور صلاة الغائب على أرواح شهداء الجيش والشرطة.