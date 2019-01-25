شكرا لقرائتكم خبر عن «تكنولوجيا الأغذية» ينظم دورات تدريبية لإعداد مهندس جودة معتمد لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن عقد سلسلة من الدورات التدريبية المؤهلة لإعداد مهندس جودة معتمد، خلال الفترة من 27 يناير وحتى 14 فبراير المقبل، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المركز للإرشاد والتدريب.

ووفقا لإعلان المعهد فإنه يمكن للراغبين في الاشتراك في الدورات التدريبية التوجه إلى إدارة المعهد بمركز البحوث الزراعية، أو الاتصال على الأرقام 01006822785-0235718324.

وقالت الدكتورة إيمان سالم، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنه قد تقرر تنظيم 5 دورات تدريبية لإعداد مهندس جودة معتمد، يستفيد منها مديري مصانع الأغذية، مديري الجودة والرقابة على الجودة، ومسؤولي السلامة والصحة المهنية والبيئية، والعاملين بالتعليم والبحث العلمي، مديري، ومسؤولي الموارد والتنمية البشرية، فضلا عن طلبة الجامعات وشباب الخريجين، والعاملين بالمصانع.

وأوضحت سالم أن الهدف من هذه الدورات هو تعريف المتميزين وإكسابهم الخبرة اللازمة للممارسات التصنيعية الجيدة وأهميتها للتصنيع الغذائي كأحد أهم برامج المتطلبات الأولية لبرامج سلامة الغذاء، فضلا عن التعريف بنظام الهاسب ونشأته وتطوره والميادين السبع الأساسية للنظام، إضافة إلى التعرف على المواصفة العالمية 2015: 9001 ISO.

وأشارت مدير المعهد إلى أن المتدربون سيكون لديهم القدرة على التعرف على منهجية العمليات بالمصانع، والتي تشمل: التخطيط، التنفيذ، الفحص والقرار، فضلا عن تقييم وتحليل المخاطر في بيئة العمل، ومراجعة هيئة المعرفة في إطار التحضير لشهادة مهندس الجودة المعتمد، وتنفيذ ادارة سلامة الغذاء طبقا للمواصفة 22000 ISO.

وأضافت أن الدورات سيتم عقدها بالقاعة الرئيسية لمركز البحوث الزراعية، حيث تشمل دورة الممارسات التصنيعية الجيدة gmp خلال الفترة من 27 – 28 يناير، ودورة تحليل المقاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) خلال الفترة من 30 – 31 يناير، فضلا عن دورة نظم إدارة الجودة وفقا للمواصفات القياسية الدولية 2015:9001 ISO وذلك خلال الفترة من 3 – 4 فبراير، ودورة نظم ادارة سلامة الغذاء (FSMS) وفقا للمواصفات القياسية الدولية 2018: 22000 ISO، خلال الفترة 6 – 7 فبراير، نهاية بدورة إعداد مهندس جودة معتمد خلال الفترة من 10 – 14 فبراير.