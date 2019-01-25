شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنقذ 1442 طفلًا ومشردًا بلا مأوى.. وتواصل تلقى البلاغات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها عبر فرق العمل التي تم تشكيلها من برنامج «أطفال بلا مأوى»، وفرق «التدخل السريع» لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى بلغ على مدار الأيام السابقة وحتى مساء أمس الخميس 1442 حالة.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع إلى أنه تم التعامل أمس الخميس مع 108 حالات مشردة و33 طفلا بلا مأوى بإجمالي 141 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها، حيث تم التعامل مع 67 حالة منها 50 حالة مشرد و17 حالة طفل بلا مأوى.

وأوضح التقرير تنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطانيات للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم أمس توزيع 85 بطانية و82 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.