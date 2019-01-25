شكرا لقرائتكم خبر عن "تكنولوجيا الاغذية" ينظم سلسلة دورات تدريبية لإعداد مهندس جودة معتمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، عن عقد سلسلة من الدورات التدريبية المؤهلة لاعداد مهندس جودة معتمد، خلال الفترة من 27 يناير وحتي 14 فبراير المقبل، تحت رعاية الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتور محمد سليمان ، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز للارشاد والتدريب.

وقالت الدكتورة ايمان سالم ، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنه قد تقرر تنظيم 5 دورات تدريبية لاعدادمهندس جودة معتمد، يستفيد منها مديري مصانع الاغذية، مديري الجودة والرقابة على الجودة، ومسئولي السلامة والصحة المهنية والبيئية، والعاملين بالتعليم والبحث العلمي، مديري ومسئولي الموارد والتنمية البشرية، فضلا عن طلبة الجامعات وشباب الخريجين، والعاملين بالمصانع.

وأوضحت أن الهدف ، من هذه الدورات هو تعريف المتقدمين وإكسابهم الخبرة اللازمة للممارسات التصنيعية الجيدة ، وأهميتها للتصنيع الغذائي كأحد أهم برامج المتطلبات الأولية لبرامج سلامة الغذاء، فضلا عن التعريف بنظام الهاسب ونشأته وتطوره والميادين السبع الأساسية للنظام، اضافة الي التعرف على المواصفة العالمية 2015 : 9001 ISO.

وأشارت مدير المعهد، إلى أن المتدربين سيكون لديهم القدرة علي التعرف علي منهجية العمليات بالمصانع، والتي تشمل: التخطيط، التنفيذ، الفحص و القرار، فضلا عن تقييم وتحليل المخاطر في بيئة العمل، ومراجعة هيئة المعرفة في اطار التحضير لشهادة مهندس الجودة المعتمد، وتنفيذ ادارة سلامة الغذاء طبقا للمواصفة 22000 ISO.

وأضافت أن الدورات سيتم عقدها بالقاعة الرئيسية لمركز البحوث الزراعية، حيث تشمل دورة الممارسات التصنيعية الجيدة gmp خلال الفترة من 27 – 28 / يناير ، ودورة تحليل المقاطر ونقاط التحكم الحرجة ( HACCP ) خلال الفترة من 30 – 31 يناير ، فضلا عن دورة نظم ادارة الجودة وفقا للمواصفات القياسية الدولية 2015:9001 ISO وذلك خلال الفترة من 3 – 4 فبراير ، ودورة نظم ادارة سلامة الغذاء ( FSMS ) وفقا للمواصفات القياسية الدولية 2018 : 22000 ISO، خلال الفترة 6 – 7 فبراير، نهاية بدورة إعداد مهندس جودة معتمد خلال الفترة من 10 – 14 فبراير .



