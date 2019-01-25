شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نستورد 97% من احتياجاتنا من الزيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأغلبية العظمى من المصانع الخاصة بالزيوت بالدولة، هى مصانع تكرير فقط، إذ تستورد مصر 97% من احتياجاتها من الزيوت.

وأضاف المصيلحى، خلال لقاء على التليفزيون المصرى، أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقليل الاستيراد من الزيوت، تم وضع خطة مع وزارة الزراعة، لزيادة المساحة المنزرعة من النباتات الزيتية، مثل عباد الشمس وفول الصويا، بحيث يتم تقليل الاحتياجات من الاستيراد بنسبة 30% خلال 3 سنوات.

وأشار الوزير، إلى أن الخطة الموضوعة سيتم من خلالها زيادة فرص العمل، وتحويل مصانع التكرير، إلى مصانع عصر، ثم تكرير لتوفير الضغط على العملة الصعبة، كما أن الناتج من العصر سيمثل جزء أساسى من الغذاء الحيوانى، لتوفير الضغط على استيراد الذرة.