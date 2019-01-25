شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تغلق محطة فرانكفورت للقطارات بسبب تهديدات بوجود قنبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الشرطة الألمانية، محطة فرانكفورت للقطارات بسبب وجود تهديد بوجود قنبلة ، وبحسب ما ذكرت سكاى نيوز ، أنه تم إخلاء المحطة من الركاب ، مشيرة الى أن الشرطة تواصل فحص المحطة ، ولم تقدم القناة مزيد من التفاصيل .

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