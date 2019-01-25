المرور يغلق نفق النهضة بسبب إصلاحات وأعمال لمدة يومين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس تجرى اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، أعمال صيانة الفواصل العرضية الخاصة بنفق النهضة بنطاق محافظة الجيزة لرفع كفاءة النفق مما يستلزم غلق للنفق لمدة يومين، وسط الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. وسيتم الغلق الكلى والجزئى للنفق مع مراقبة كافة الطرق، والغلق الكلى يبدأ من اليوم الجمعة حتى غدا السبت الساعة 5 صباحاً. وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات واللوحات الإرشادية، لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير الحركة المرورية.

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