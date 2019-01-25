شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء ناعية "شهيد الشهامة": لم يمنعه اختلاف الدين من نجدة سيدة قبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت دار الافتاء المصرية، المواطن المصرى الذى ضحى بحياته دفاعا عن سيدة قبطية تعرضت للتحرش بمنطقة البساتين.

وأشادت دار الافتاء، فى بيانها اليوم الجمعة، بشجاعة المواطن الذى استجاب لاستغاثة سيدة قبطية من أهالى منطقة سكنه ولم يمنعه اختلاف الدين من نجدتها والدفاع عنها ما يعكس وحدة النسيج الوطنى المصرى .

وأكدت دار الافتاء أن هذه الواقعة وغيرها من الوقائع التى تؤكد وحدة التلاحم الوطنى، تعكس قوة ومتانة الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين وأنه لا فرق مطلقا بين مسلم وأخيه المسيحى.

وتقدمت دار الافتاء المصرية بخالص العزاء لأسرة المواطن الشهيد ، سائلة المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.