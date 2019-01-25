شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 70 مليون شخص تفاعلوا مع حملة "أنت أقوى من المخدرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، إن تنفيذ حملة "أنت أقوى من المخدرات" يأتى فى إطار الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات التي أعلنها مجلس الوزراء فى مايو 2015 وتتضمن مكون إعلامى متكامل حيث استندت على أبحاث ودراسات حددت أهم المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الشباب تجاه المخدرات، وكيفية مواجهتها.

وأضافت: "تتسم هذه الحملة بعمق المضمون والاستناد إلي المنهج العلمي الرصين كما أن الحملة مستمرة لم ينقطع نشاطها منذ إعلان الخطة، ولذلك فإن الاستدامة أحد أهم مميزاتها".

جاء ذلك خلال ندوة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الجمعة ندوة العمل القصصى بعنوان "أنت البطل" فى إطار حملة "إنت أقوى من المخدرات" والتى قادها سفيرالحملة اللاعب الدولي محمد صلاح بحضور الكاتب محمد فتحى مؤلف العمل القصصى "أنت البطل" والعديد من الأدباء والكتاب والمهتمين وخبراء فى مجال الوقاية من المخدرات.

وأضافت "والى" فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الحملة تتنوع أدواتها وتستثمر كافة الوسائط الإعلامية، فهى تتضمن إعلاناتتليفزيونية وإذاعية وإعلانات طرق وأعمال غنائية، وتستثمر بقوة أدوات التواصل الاجتماعي ،كما يتم طرح أحد الأدوات الجديدة للحملة من خلال العمل القصصى "أنت البطل" لتوعية الأطفال بقضية المخدرات في إطارفني شيق وأسلوب جذاب ،اضافه الى ان الحملة تعتمد أيضاً علي عنصر الاتصال الجماهيرى من خلال الشباب المتطوعين في مختلف المحافظات والبالغ عددهم "27 ألف شاب" ينفذون مبادرات فعالة بكافة التجمعاتالشبابية تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات".

وأوضح عمرو عثمان، أن الحملة حددت سفرائها من واقع دراسة متعمقة للفئات المستهدفة، حيث تم البدء باستهداف الحرفيين والسائقين باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للمشكلة، وحددت الأبحاث الفنان محمدرمضان باعتباره أكثر الفنانين تأثيراً علي هذه الفئة، وتم تنفيذ "3" تنويهات للفنان محمد رمضان كان لها صدي واسع علي الفئة المستهدفة ثم استثماراتكم اللاعب محمد صلاح باعتباره أيقونة ملهمة للشباب وتم تنفيذ معه"4" إعلانات تليفزيونية كان لها تأثير كبير علي شبابنا.

ووجه التحية للاعب الدولى على مشاركته في الحملة ومتابعته المستمرة لفاعلياتها، لافتا إلى أن جميع سفراء الحملة متطوعين عملوا خلال مسئوليتهم الاجتماعية تجاه الشباب "محمد صلاح، محمد رمضان، محمد حماقى، أحمد جمال، النادى الأهلى، كما أن الصدي الدولي الواسع لهذه الحملة، حيث اعتبرتها الأمم المتحدة نموذج لحملات الوقاية، وتم عرضها كأحد النماذج الناجحة في مؤتمرين دوليين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات بنيروبي العام الماضى، واعتبرتها وزارة الأمن العام في الصين نموذج ملهم للوقاية من المخدرات، وترجمتها للغة الصينية للاستفادة منها، كما كان لها تغطية كبري في شبكات التليفزيون العالمية مثل (C.NN / B.B.C)."

وأكد استمرار الصندوق فى حملات التوعية والوقاية من المخدرات، حيث إن كل جنيه يتم إنفاقه على التوعية يقابله 62 جنيه فى حاله عدم الوقاية من تعاطى المخدرات وذلك لعلاج المشاكل الناتجة عن المخدراتقائلا:" لن نبخل فى الاستثمار فى الوقاية من الادمان لحماية الاطفال والشباب من المخدرات " كما ان 79 % من الجرائم تقع تحت تأثير المخدرات .

وأشار عثمان الى النتائج التي حققتها الحملة، فقد شاهد الحملة بمراحلها المختلفة (70 مليون مشاهد)، وساهمت المرحلة الأخيرة للحملة في زيادة الاتصالات علي الخط الساخن بنسبة 400%، كما زاد متابعي صفحةصندوق مكافحة وعلاج الإدمان علي F.B من 5 آلاف متابع إلى (2 مليون متابع 86% منهم في الفئة العمرية من 15 إلي 35 عام ،كما أن شهر مارس القادم سيشهد إطلاق مرحلة جديدة من حملة" انت أقوى من المخدرات" مع اللاعب الدولي مع محمد صلاح بتصوير وبث إعلانات جديدة لتوعية الأطفال والشباب لافتا الى أن العمل القصصى " انت البطل" سيتم توزيعه على الطلاب فى المدارس مجانا .

وتدور أحداث قصة "أنت بطل" عن الطفل المصرى "عمر" 13 عاما الذى لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة فى عالم الإدمان، حيث يقع صديق له فى دائرةتعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء ،دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه فى الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات ،ويتذكر بأن اللاعب الدولى قاد حملة "انت أقوى منالمخدرات" وان صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته، مما جعله يبحث عن اى وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمى لطلب المساعدة فى إنقاذ صديقه حيث قام بالتواصل مع البريد الاليكترونى للنادى الذى يلعب فيه محمد صلاح .

وتستمر أحداث القصة بأن الطفل "عمر" ظل فى مراسلة محمد صلاح، مطالبه ألمساعده فى إنقاذ صديقه فى ظل تدهور صحته وغيابه عن المدرسة حتى قام اللاعب بالرد عليه من خلال توجه أخصائي صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى الى الطفل "عمر "للاستماع له وأخباره بأن ما وصل اليه صديقه جاء بسبب أصدقاء السوء وتعاطيه المواد المخدرة التى كادت ان تدمر حياته ومستقبله وان عليه تجنب الأصدقاء السوءوالابتعاد عن التدخين ليظهر محمد صلاح فى النهاية لانقاذ صديق عمر من خلال قيام صندوق الادمان بعلاجه عن طريق الخط الساخن "16023" وإدماجه مره اخرى حتى تفوق فى الدراسة وحصل على المركزالأول. كما تم تكريم بعض الأطفال الفائزين فى ورش حكى العمل القصصى وتسليمهم هدايا

وقال الكاتب محمد فتحى مؤلف العمل القصصى "أنت البطل" أن العمل يستهدف توعية الاطفال بتوعية المخدرات وأن اللاعب الدولى قام بمتابعة العمل القصصى منذ بدايته، وان توعية الاطفال بأضرار المخدرات جاء بصفته والد لأطفال ﻭانه فخور بالمشاركة فى هذا العمل.