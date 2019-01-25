شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشرطة والشعب يحتفلون بعيد الشرطة فى جميع ميادين الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى ضوء حلول ذكرى عيد الشرطة اليوم الموافق 25 يناير 2019 ، وإيماناً من وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين .. لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة .. فقد قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بالنزول إلى الشوارع مقدمين الهدايا للمواطنين المصريين بمناسبة تلك الذكرى الخالدة .. حيث شملت الهدايا حقائب هدايا عيد الشرطة للأطفال والتى تحتوى على ( كتيبات إرشادية مرورية مبسطة للأطفال – كوب بلاستيك عليه شعار الشرطة – أقلام ملونة عليها شعار الشرطة – بازل للأطفال على شكل سيارة مطافئ ونجدة – مطويات دليل الوقاية من الحرائق ) .

وشعر رجال الشرطة بالفرحة الغامرة حين لمسوا من المواطنين تضامنهم معهم وسعادتهم بهم، واشتراكهم فى الاحتفال معهم، وذلك بقيام المواطنين وأطفالهم بتقديم الزهور إلى رجال الشرطة المنتشرين فى كافة الميادين والشوارع الرئيسية

وستوالى وزارة الداخلية استكمال الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين واستقبالهم بجميع الجهات الخدمية بالورود والحلوى.