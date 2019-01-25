شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: السيسي يطلق مبادرة "نور حياة" فى احتفالية تحيا مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، غداً السبت، احتفالية صندوق تحيا مصر والتي تقام تحت رعايته.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، لـ"الخليج 365"، إنه من المنتظر أن يكرم الرئيس نماذج من المتبرعين لصندوق "تحيا مصر" كدعوة للاستمرار في الجهد والعطاء تدعيما لمبادىء التكافل والتشارك بين أبناء الوطن الواحد.

وكشف "راضى" عن إطلاق الرئيس رسمياً مبادرة "نور حياة" لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار التي سينفذها صندوق تحيا مصر في جميع محافظات الجمهورية.