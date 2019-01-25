شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف فى عيد الشرطة: مصر استعادت الدولة والدين وأدعو للوفاء للشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وقيادت الشرطة، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك تزامنا مع احتفالات المصريين بأعياد الشرطة.

شارك فى أداء الصلاة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وألقى خطبة الجمعة وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، والذى أكد أن مصر استعادت الدولة والدين، استعادت الدولة بترسيخ الأمن والأمان ودولة المواطنة، بالبناء والتعمير ، في مجالات : الكهرباء ، الطاقة ، الإسكان ، الطرق ، البنية التحتية ، العاصمة الإدارية الجديدة ، وأخيرًا معرض الكتاب الذي يعد نقلة حضارية في عداد التحول الحضاري نحو مستقبل مشرق لمصر والمصريين.

وقال "جمعة"، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بمناسبة عيد الشرطة، :"تحقق ذلك بفضل من قال في كتابه العزيز: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} ، ثم بفضل قائد حكيم شجاع وطني وفقه الله تعالى أن ينجو بوطنه إلى بر الأمان ، ثم بفضل جيش وطني وشرطة وطنية يحميان ويبنيان ، وشعب واعٍ كريم صبور متحضر ، تضرب حضارته لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق التاريخ".

ودعا وزير الأوقاف إلى أن يكون هذا الأسبوع هو أسبوع الوفاء للشهداء، من حيث إكرام أسرهم والعناية بهم والوفاء بحقهم ، فإن على المجتمع متضامنا أن يفي بجميع متطلبات أسر الشهداء والمصابين وأسرهم ، كما أن هذا الوفاء لمن ضحى بنفسه في سبيل وطنه يتطلب من كل واحد منا أن يبذل طاقته وقوته في سبيل الحفاظ على وطنه وتقدمه ورقيه.

كما أعلن عن خطة الوزارة الدعوية في المرحلة المقبلة التي تتمثل في تبني قضية مجتمعية أسبوعيا يتم تسليط الضوء عليها بقوة بمشاركة مجتمعية واسعة ، وأن هذا الأسبوع سيكون أسبوع الوفاء للشهداء.

وتابع:"أما خطبة الجمعة القادمة 1/2/2019م فستكون عن احترام النظام العام ، بكل ما يشمله من آداب البر والمرور واحترام القانون ، واحترام النظام بصفة عامة ، ولو كان الانتظار في الدور أو الصف وعدم تجاوز الآخرين فيه ، واحترام حقوق الآخرين كما يحب الإنسان أن يحترم الآخرون حقوقه ، كما ستكون الجمعة 15/2/2019م تحت عنوان : " تعالوا نجمل" فالجمال والنظافة جزء لا يتجزأ من ثقافتنا الدينية الرشيدة ، مؤكدًا أن الوزارة ستدير بداية من غد السبت 26/1/2019م حوارا مجتمعيا واسعا حول أهم القضايا المجتمعية التي تشكل أولوية للمجتمع وبخاصة الشباب ليتم تناولها وعلاجها بأسلوب دعوي عصري منفتح ومستنير".