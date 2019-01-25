شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق محور 26 يوليو لإجراء بعض الإصلاحات والتجديد لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، عملية إغلاق لمحور 26 يوليو لمدة يومين، بسبب إجراء صيانة الفواصل العرضية الخاصة بنطاق محافظة الجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية. وتبدأ عملية الغلق الجزئى لمطلع ومنزل المحور بشارع السودان ومطلع ميدان لبنان، اعتباراً من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 27 يناير الجارى الساعة 5 صباحاً، على أن يكون العمل على مرحلتين، مع ترك حارة مرورية، وانتشار الخدمات.

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