"تكنولوجيا الأغذية" ينظم دورات تدريبية لإعداد مهندس جودة معتمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، عقد سلسلة من الدورات التدريبية المؤهلة لإعداد مهندس جودة معتمد، خلال الفترة من 27 يناير وحتي 14 فبراير المقبل.

تعقد الدورات تحت رعاية الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز للارشاد والتدريب.

وقالت الدكتورة إيمان سالم مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنه قد تقرر تنظيم 5 دورات تدريبية لإعداد مهندس جودة معتمد، يستفيد منها مديري مصانع الاغذية، مديري الجودة والرقابة على الجودة، ومسئولي السلامة والصحة المهنية والبيئية، والعاملين بالتعليم والبحث العلمي، مديري، ومسئولى الموارد والتنمية البشرية، فضلا عن طلبة الجامعات وشباب الخريجين، والعاملين بالمصانع.

وأوضحت سالم، في بيان اليوم، أن الهدف من هذه الدورات هو تعريف المتميزين وإكسابهم الخبرة اللازمة للممارسات التصنيعية الجيدة وأهميتها للتصنيع الغذائي كأحد أهم برامج المتطلبات الأولية لبرامج سلامة الغذاء، فضلا عن التعريف بنظام الهاسب ونشأته وتطوره والميادين السبع الأساسية للنظام، إضافة إلى التعرف على المواصفة العالمية 2015 : 9001 ISO.

وأشارت مدير المعهد، إلى أن المتدربين سيكون لديهم القدرة علي التعرف على منهجية العمليات بالمصانع، والتي تشمل: التخطيط، التنفيذ، الفحص و القرار، فضلا عن تقييم وتحليل المخاطر في بيئة العمل، ومراجعة هيئة المعرفة في إطار التحضير لشهادة مهندس الجودة المعتمد، وتنفيذ إدارة سلامة الغذاء طبقا للمواصفة 22000 ISO.

وأضافت سالم، أن الدورات سيتم عقدها بالقاعة الرئيسية لمركز البحوث الزراعية، حيث تشمل دورة الممارسات التصنيعية الجيدة gmp خلال الفترة من 27 – 28 / يناير، ودورة تحليل المقاطر ونقاط التحكم الحرجة ( HACCP ) خلال الفترة من 30 – 31 يناير، فضلا عن دورة نظم ادارة الجودة وفقا للمواصفات القياسية الدولية 2015:9001 ISO، وذلك خلال الفترة من 3 – 4 فبراير، ودورة نظم إدارة سلامة الغذاء ( FSMS )، وفقا للمواصفات القياسية الدولية 2018 : 22000 ISO، خلال الفترة 6 – 7 فبراير ، نهاية بدورة اعداد مهندس جودة معتمد خلال الفترة من 10 – 14 فبراير.​