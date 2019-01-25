مسؤول: 217 ألف زائر لمعرض الكتاب في أول يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن 217 ألف شخص زاروا معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال اليومين الأول والثاني للمعرض.

وأضاف الحاج علي - في تصريح صحفية اليوم الجمعة - أن دورة اليوبيل الذهبي للمعرض والتي تقام لأول مرة بمركز المعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس تشهد إقبالا كثيفا من الجمهور خاصة الأسر والشباب.

وبدأ آلاف المواطنين في التوافد على المعرض منذ العاشرة صباحا وسط أجواء إيجابية وإقبال القراء الذين احتشدوا على مختلف البوابات المخصصة لدخول الجمهور.

وتحل جامعة الدول العربية، كضيف شرف المعرض، بينما اختارت وزارة الثقافة الكاتب الراحل الدكتور ثروت عكاشة والكاتبة الكبيرة سهير القلماوي شخصيتا المعرض لهذا العام.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة كانت قد قررت تشكيل غرفة عمليات برئاستها في مقر معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس لمتابعة سير العمل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الجمهور وزوار المعرض.​