على أنغام الموسيقى.. أمن الجيزة يحتفي بعيد الشرطة الـ 67 بميدان مصطفى محمود (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أقامت مديرية أمن الجيزة حفلا بمشاركة موسيقى الشرطة في ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، اليوم الجمعة، تزامنا مع العيد الـ 67 للشرطة. واصطفت الفرقة التابعة لقطاع أمن الجيزة أمام مسجد مصطفى محمود، وعزفت أنغاما ضمن حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في الفعاليات كافة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، احتفالية الشرطة بعيدها الـ 67 بمقر أكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس. وعرضت أكاديمية الشرطة فيلما تسجيليا لتطوير ومجهودات منظومة العمل بها، للارتقاء بأداء الأفراد. وكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر شهداء الشرطة في العمليات الإرهابية، ومنح أسماء الشهداء وسام الجمهورية من الطبقات "الثانية والثالثة والرابعة". وأطلق الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية، إشارة البدء للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

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