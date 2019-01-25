قطاع السجون يقيم احتفالية للإفراج عن الغارمين بمناسبة 25 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أقام قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، الاحتفال بخروج عدد جديد من الغارمين والغارمات بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة.

وتفاعل السجناء المفرج عنهم مع الأغاني الوطنية التي تم بثها في الاحتفالية، وسط زغاريد النساء، فيما حمل السجناء صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته مبادرة سجون بلا غارمين.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع مصلحة السجون، اليوم الجمعة، بمجمع سجون طرة بمناسبة الإفراج عن عدد من نزلاء السجون وفي إطار الاحتفال بـ "عيد الشرطة" وثورة "25 يناير".

كان قطاع مصلحة السجون، قد شكل لجانًا لفحص ملفات نزلاء لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة الرئيس (سجون بلا غارمين أو غارمات) وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.