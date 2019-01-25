الداخلية: الإفراج عن "2868" غارما وغارمة ضمن مبادرة الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن 2868 من الغارمين والغارمات و4063 آخرين بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك تنفيذا للمبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي "سجون بلا غارمين أو غارمات"، وطبقا لقرار الرئيس رقم 52 لسنة 2019 بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع مصلحة السجون، اليوم الجمعة، بمجمع سجون طرة بمناسبة الإفراج عن عدد من نزلاء السجون وفي إطار الاحتفال بـ "عيد الشرطة" وثورة "25 يناير".

كان قطاع مصلحة السجون، قد شكل لجانًا لفحص ملفات نزلاء لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلاً لمبادرة الرئيس (سجون بلا غارمين أو غارمات) وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.