مصر | دموع الفرحة وسنوات الفراق تجمع نزلاء السجون وأسرهم في عيد الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دموع الفرحة وسنوات الفراق تجمع نزلاء السجون وأسرهم في عيد الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت فاعليات قطاع السجون، احتفالاً للأفراج عدد من الغارمين والغارمات والعفو عن بعض النزلاء تنفيذا للقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، فضلا عن تكريم عدد من النزلاء المتفوقين دراسياً.

وخلال فاعليات الاحتفال حرص القطاع على لقاء اسر النزلاء والمفرج عنهم مع ذويهم لادخال الفرحة فى نفوسهم بمناسبة عيد الشرطة.

واختلطت دموع الفرحة وسعادة اللقاء بين الجميع وسط هتافات من الخصور والتصفيق، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.. قائلين: "بنحبك ياريس .. واخيرا هشوف اسرتى بعد سنوات الفراق".

وسمح القطاع بإلقاء أب مع اسرته وأولاده، كذلك سجينه مع رضيعها، ومفرج عنه مع والدته في مشاهد إنسانية وقام بتقبيل يدها.

ويشارك فى الحضور الحفل عددا كبير من قيادات وزارة الداخلية، وعلى رأسهم مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.

يشار الى أن قطاع السجون، فعل تعديلات بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، بدلا من ثلثى المدة في النص الحالي.

كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن 6 أشهر، بدلا من 9 أشهر في النص الحالي، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.