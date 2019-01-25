مصر | "الداخلية": الإفراج عن 4 آلاف سجين و2868 غارما وغارمة بمناسبة عيد الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية": الإفراج عن 4 آلاف سجين و2868 غارما وغارمة بمناسبة عيد الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، الإفراج عن 6 آلاف و931 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذكرى السابعة والستين وثورة 25 يناير الذكرى السابعة.

يأتى ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، تم الإفراج عن 2868 غارما وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر.

كما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بإجمالى 4 آلاف و63.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.