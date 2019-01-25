مصر | على أنغام الأغاني الوطنية.. المفرج عنهم يحتفلون بمناسبة عيد الشرطة داخل السجون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على أنغام الأغاني الوطنية.. المفرج عنهم يحتفلون بمناسبة عيد الشرطة داخل السجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل مئات المفرج عنهم بمناسبة عيد الشرطة داخل السجون على انغام الأغانى الوطنية وسط فرحة كبيرة، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الاهتمام بهم ورعايتهم والافراج عن الغارمين والغارمات.

ونظم قطاع السجون، احتفالاً للأفراج عدد من الغارمين والغارمات والعفو عن بعض النزلاء تنفيذا للقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، فضلا عن تكريم عدد من النزلاء المتفوقين دراسياً.

ويشارك فى الحضور الحفل عددًا كبيرًا من قيادات وزارة الداخلية، وعلى رأسهم مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.

يشار إلى أن قطاع السجون ،فعل تعديلات بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، بدلا من ثلثى المدة في النص الحالي.

كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن 6 أشهر، بدلا من 9 أشهر في النص الحالي، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف بتشكيل اللجان لفحص ملفات مستحقي الإفراج الشرطي في إطار مفهوم الفلسفة العقابية الحديثة التي تنتهجها الوزارة بإعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع وتدعيم أوجه الدعم والرعاية لهم، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، فضلا عن فحص ملفات مستحقى العفو الرئاسي.