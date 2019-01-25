مصر | مساعد وزير الداخلية يٌكرم المتفوقين دراسيًا من نزلاء السجون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الداخلية يٌكرم المتفوقين دراسيًا من نزلاء السجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، عدد من النزلاء من الحاصلين على درجة الماجستير والشهادات الجامعية والثانوية العامة ومحو الامية والمتفوفين تقديرًا لهم وتكون حافز لهم.

كما حرص مساعد وزير الداخلية، على تكريم عدد من النزلاء والنزيلات من المتفوقات في الأعمال اليدوية.

وكان مساعد وزير الداخلية أكد أن الوزارة فعلت منظومة الفلسفة العقابية الحديثة بإعادة تأهيل السجناء واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، موضحا أن الوزارة بِناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم كافة التسهيلات للنزلاء في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان.

واوضح مساعد وزير الداخلية، أن القطاع يعقد ندوات شهرية لنزلاء لإلقاء الدروس الدينية سواء المسحييين والمسلمين بالاشتراك مع الجهات المعنية.

واشار مساعد وزير الداخلية، بلغ عدد الدراسين خلال العام الدراسى الجارى، 5 آلاف و227 نزيل فى اطار توفير الجو المناسب لهم لاستكمال دراستهم.