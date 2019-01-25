مصر | مساعد وزير الداخلية للسجون: 5 آلاف و227 نزيل بالمراحل التعليمية العام الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الداخلية للسجون: 5 آلاف و227 نزيل بالمراحل التعليمية العام الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن الوزارة فعلت منظومة الفلسفة العقابية الحديثة بإعادة تأهيل السجناء واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، موضحًا أن الوزارة بِناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم كافة التسهيلات للنزلاء في إطار إعلاء قيم حقوق الانسان .

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن القطاع يعقد ندوات شهرية لنزلاء لإلقاء الدروس الدينية سواء المسحييين والمسلمين بالاشتراك مه الجهات المعنية.

وأشار مساعد وزير الداخلية، بلغ عدد الدراسين خلال العام الدراسى الجارى، 5 آلاف و227 نزيل فى اطار توفير الجو المناسب لهم لاستكمال دراستهم.

وتتضمن العدد 1477 محو الأمية، ٤٩ نزيل ، ٢٣٤ الثانوى الفنى، ١٣٩ الثانونى الأزهرى ، ٢٤٦٤ بالتعليم الجامعى ،١٥٤ بالدراسات العليا، مضيفًا بأننا نشهد اليوم تكريم النزلاء، من حاملى الماجستير والبكالوريس والشهادات الجامعية والمتميزين فى المشغولات اليدوية.