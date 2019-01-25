كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الداخلية للسجون: 5 آلاف و227 نزيل بالمراحل التعليمية العام الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن الوزارة فعلت منظومة الفلسفة العقابية الحديثة بإعادة تأهيل السجناء واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، موضحًا أن الوزارة بِناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم كافة التسهيلات للنزلاء في إطار إعلاء قيم حقوق الانسان .
وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن القطاع يعقد ندوات شهرية لنزلاء لإلقاء الدروس الدينية سواء المسحييين والمسلمين بالاشتراك مه الجهات المعنية.
وأشار مساعد وزير الداخلية، بلغ عدد الدراسين خلال العام الدراسى الجارى، 5 آلاف و227 نزيل فى اطار توفير الجو المناسب لهم لاستكمال دراستهم.
وتتضمن العدد 1477 محو الأمية، ٤٩ نزيل ، ٢٣٤ الثانوى الفنى، ١٣٩ الثانونى الأزهرى ، ٢٤٦٤ بالتعليم الجامعى ،١٥٤ بالدراسات العليا، مضيفًا بأننا نشهد اليوم تكريم النزلاء، من حاملى الماجستير والبكالوريس والشهادات الجامعية والمتميزين فى المشغولات اليدوية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر | مساعد وزير الداخلية للسجون: 5 آلاف و227 نزيل بالمراحل التعليمية العام الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.