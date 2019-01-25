أخبار مصر | طقس السبت ودرجات الحرارة.. والأرصاد: شديد البرودة ليلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس السبت ودرجات الحرارة.. والأرصاد: شديد البرودة ليلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، هذا وتنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 8 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجات، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجات، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجات.

قبل ما تخرج.. تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة