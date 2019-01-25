أخبار مصر | رئيس الوزراء الجزائري يدعو لتسهيل إجراءات المشجعين الجزائريين بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الجزائري يدعو لتسهيل إجراءات المشجعين الجزائريين بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل السيد أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري، السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر بمكتبه بقصر الحكومة، وذكر السفير مشرفة أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، مشيراً إلى العلاقات الجيدة التي تجمع قيادات البلدين والتي تجلت في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر في أول جولة خارجية له عقب توليه الرئاسة في عام ٢٠١٤.

وأوضح مشرفه أن اللقاء تناول أيضاً عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى تشكيل مجلس رجال أعمال مشترك بين البلدين، وأشار إلى أن رئيس الوزراء الجزائري نوه بنشاط الشركات المصرية العاملة بالجزائر ودعا لزيادة عددها وأنشطتها لتشمل جميع المجالات.

وقال السفير مشرفة إن رئيس الوزراء الجزائري وجّه التهنئة لمصر بمناسبة الفوز بشرف تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، ودعا إلى تسهيل إجراءات التأشيرة للمشجعين الجزائريين الذين سيرافقون منتخب بلادهم المشارك في البطولة.