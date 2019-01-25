أخبار مصر | "التضامن": إنقاذ 1442 مشردا بلا مأوى حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": إنقاذ 1442 مشردا بلا مأوى حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل التي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى، وفريق التدخل السريع؛ لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى.

وتجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها على مدار الأيام السابقة و حتى مساء أمس الخميس ٢٤ يناير 1442 حالة مشرد وأطفال بلا مأوى.

وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل يوم الخميس مع 108 حالة مشرد و 33 طفلا بلا مأوى بأجمالي 141 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث مازالت محافظة القاهرة أمس تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 67 حالة منها 50 حالة مشرد و 17 حالة طفل بلا مأوى.

هذا ومن الملاحظ أيضا أمس تراجع عدد الحالات التي تم التعامل معها على مستوى بقية محافظات الجمهورية حيث تعاملت محافظة أسيوط مع اجمالي ١٣ حالة منها ٧ حالات لمشردين و٦ حالات لأطفال بلا مأوى، كما تعاملت محافظة الجيزة مع ٦ حالات لمشردين فقط ومحافظة بورسعيد مع ٦ مشردين أيضا.

هذا وقد تنوعت أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 85 بطانية و 82 وجبة ساخنة عليهم .

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الجمعة، ندوة إطلاق العمل القصصي بعنوان "أنت البطل"، والذي أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى لوقاية الأطفال من مخاطر التدخين والمخدرات.

ومن المقرر أن تقوم الوزيرة بالإعلان عن الأنشطة المختلفة التى تم تنفيذها بهدف توعية الشباب بأضرار المخدرات، وذلك بحضور العديد من الأدباء والكتاب والمهتمين وخبراء فى مجال الوقاية من المخدرات ومحمد فتحى مؤلف العمل القصصى.

ويعقد اللقاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بقاعة الحفلات بلازا "١" الدور العلوى بأرض المعارض الجديدة -خلف مسجد المشير طنطاوى.

وكانت أطلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، من داخل جناح الوزارة بمعرض الكتاب عمل قصصي جديد بعنوان "أنت البطل" في إطار حملة "إنت أقوي من المخدرات" و التي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح.

تدور أحداث قصة "أنت بطل" عن الطفل المصري "عمر 13 عاما" الذي لم يكن يعلم أن حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" سيدخل به إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان.

ويقع صديق له فى دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء، دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه فى الرياضة وعدم انتظامه فى الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات، ويتذكر بأن اللاعب الدولي قاد حملة "أنت أقوى من المخدرات" وان صورة اللاعب مع شعار الحملة على سُوَر مدرسته.

ويقوم بالبحث عن اى وسيلة تمكنه من التواصل مع النجم العالمى لطلب المساعدة فى إنقاذ صديقه، حيث قام بالتواصل مع البريد الإليكتروني للنادي الذي يلعب فيه محمد صلاح وتستمر أحداث القصة فى العديد من المفاجئات حتى ظهور اللاعب الدولى في النهاية.