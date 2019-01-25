انت الان تتابع انتخاب نقيب الصحفيين.. أربعة وجوه تتنافس على المقعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الانتخابات على مقعد نقيب الصحفيين تشتعل مبكرا و"رشوان" و"سلامة" و"رشاد" و"البرغوثي" أبرز المرشحين المحتملين.. والكتلة التصويتية الأكبر ستكون قادرة على حسم المعركة

وجهت الجماعة الصحفية أنظارها صوب شارع عبدالخالق ثروت، لمتابعة تطورات المعركة المشتعلة على مقعد نقيب الصحفيين و6من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي، المقرر إجراؤها مارس المقبل، لاسيما عقب إعلان نقيب الصحفيين الأسبق ضياء رشوان نيته الترشح على مقعد النقيب، في مواجهة منافسه الأبرز عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الذي يعتزم خوض المعركة الانتخابية، وفي مواجهة محمد البرغوثي مدير تحرير جريدة الوطن، الذي أعلن ترشحه رسميا، وكذلك رفعت رشاد عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وعضو مجلس النقابة السابق الذي أعلن لمقربين منه اعتزامه الترشح.

وعلى الرغم من عدم إعلان هذه الأسماء مواقفها بصورة رسمية من الترشح حتى اللحظة الراهنة، باستثناء الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، فإن أنصار المرشحين أشعلوا المعركة الانتخابية مبكرا بإظهار أوراق القوى والضغط والتي يملكها كل مرشح كنوع من "استعراض القوة". ليس ذلك فحسب بل أشعل "سلامة" الصراع الانتخابي على مقعد

وعلى الرغم من عدم إعلان هذه الأسماء مواقفها بصورة رسمية من الترشح حتى اللحظة الراهنة، باستثناء الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، فإن أنصار المرشحين أشعلوا المعركة الانتخابية مبكرا بإظهار أوراق القوى والضغط والتي يملكها كل مرشح كنوع من "استعراض القوة".

ليس ذلك فحسب بل أشعل "سلامة" الصراع الانتخابي على مقعد النقيب مبكرا بإعلان تلقيه طلبات من بعض أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بنقل ضياء رشوان إلى جدول غير المشتغلين استنادا لنص المادة "6"من قانون النقابة، والتي تنص على"يعتبر صحفيا مشتغلا، أ- من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى"، وهو ما قد يشكل عائقا قانونيا أمام ترشحه كونه يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات حاليا.

في الوقت الذي اعتبر فيه أنصار ضياء رشوان أن هذا الأمر غير صحيح وبمثابة محاولة "إقصائية" من نقيب الصحفيين الحالي لقطع الطريق على ترشح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للمنصب، مستندين إلى العديد من النماذج السابقة التي لم تتخذ فيها النقابة أي إجراء.

اللافت للنظر أن كل الشخصيات التي تعتزم الترشح على مقعد النقيب في الانتخابات الحالية، تملك أوراقا رابحة تمكنها من الفوز والعبور إلى الشاطئ الآخر، ولكن يبقى العامل الحاسم في النهاية: من يستطيع حصد أكبر كتلة تصويتية للفوز بمقعد النقيب؟ ومن ستدعمه الدولة في الانتخابات القادمة؟

الراغبون في الترشح على مقعد النقيب بدأوا في إجراء اتصالات واسعة ومكثفة بعدد كبير من المقربين منهم من أجل كسب تأييدهم فى المعركة الانتخابية، في الوقت الذى لجأ بعضهم لسلاح التربيطات الانتخابية مع الأعضاء سواء داخل مجلس النقابة أو خارجه والذين سيخوضون المعركة الانتخابية القادمة.

عبد المحسن سلامة

على الرغم من أن نقيب الصحفيين الحالي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبد المحسن سلامة، لم يعلن بشكل رسمي حتى اللحظة الراهنة ترشحه للانتخابات، فإنه بدأ خلال الأسابيع الماضية التشاور مع عدد كبير من المقربين منه وعقد جلسات عديدة مع كبار رموز المهنة، لحسم موقفه النهائي من الترشح في الانتخابات المقبلة.

ويعًول "سلامة" ترشحه في الانتخابات المقبلة على الكتلة التصويتية الأكبر وهى مؤسسة الأهرام، والتي يمتلك شعبية كبيرة داخلها، فضلا عن علاقاته بعدد كبير من أجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية، كما يعتمد عبد المحسن فى معركته الانتخابية على امتلاكه أرضية كبيرة مع عدد من رموز المهنة القدامي: أمثال مكرم محمد أحمد، والذى أعلن تأييده له فى الانتخابات القادمة.

ويناور نقيب الصحفيين الحالي بعدة أوراق للضغط على "رشوان" أبرز المرشحين المحتملين لخوض السباق الانتخابي أمامه، مستغلا نص المادة "6" من قانون النقابة الحالي والتي تهدد ترشح نقيب الصحفيين الأسبق من الترشح، وهو ما سيجعل الانتخابات على صفيح ساخن في حالة حصوله على قرار من مجلس النقابة الحالي بنقل "رشوان" لجدول غير المشتغلين.

وحسب تصريحات لعبد المحسن سلامة لـ"التحرير"، أكد أنه حقق إنجازات غير مسبوقة لم يحققها أي نقيب سابق في الـ7 سنوات الماضية.

ضياء رشوان

ترى الجماعة الصحفية أن إعلان ضياء رشوان خوض المعركة الانتخابية المقبلة بمثابة لحظة فاصلة ونقطة تحول في المعركة الانتخابية، كونها ستشهد منافسة ضارية وشرسة على مقعد النقيب، وستشهد تفتت الكتلة التصويتية الأكبر داخل مؤسسة الأهرام، في حالة ترشح اثنين من المرشحين من مؤسسة واحدة على نفس المقعد وهو ما حدث في مرات سابقة.

ويخوض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الحالي ونقيب الصحفيين السابق ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الحالي ضياء رشوان، الانتخابات متسلحا بدعم كبير من المؤسسات الصحفية القومية خاصة جريدة الأهرام، إلى جانب تأييد بعض الصحف الخاصة، فضلا عن دعم عدد كبير من أنصار التيار الناصري داخل النقابة وبعض أصوات التيار الإسلامي، إلى جانب بعض شباب الصحفيين الذين استحسنوا تجربته السابقة فى مجلس النقابة، خاصة بعد زيادته بدل التدريب والتكنولوجيا مرتين خلال فترة وجوده، وكذلك دخوله في معارك عديدة مع جماعة الإخوان المسلمين، ونجاحه في قيادة الهيئة العامة للاستعلامات ضد إشاعات الإعلام الأجنبي، إلى جانب ارتباطه بعلاقات وطيدة بالدولة وأجهزتها الرسمية وأيضا النخب المثقفة.

ووفقا لمصادر مقربة من رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، أكدت خوض "رشوان" السباق الانتخابي، موضحة أنه يعد بيانا رسميا لإعلان ترشحه في الانتخابات المقبلة، يتضمن كافة النقاط القانونية التي تؤكد صحة موقفه الانتخابي من الترشح، فضلا عن التشاور مع عدد كبير من رموز وقيادات المهنة، وحسم موقفه بشأن الهيئة العامة للاستعلامات، مستطردة "رشوان حسم موقفه النهائي من الترشح ولكنه ينتظر وضع اللمسات الأخيرة حتى لا تخرج أصوات تشكك في صحة ترشحه ولدراسة كافة الملفات الخاصة بالنقابة لتحديد النقاط التي سيعمل عليها في المرحلة المقبلة.

محمد البرغوثي

بينما ينظر الكثير إلى ترشح الكاتب الصحفي محمد البرغوثي مدير تحرير جريدة "الوطن"، بإعتباره مفاجئا وغير متوقع ويطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي دفعته للترشح في التوقيت الحالي، وما إذا كان مدعوما من تيار يستطيع أن يمنحه الأفضلية في الانتخابات القادمة.

في الوقت الذي أعلن فيه "البرغوثي" أن الأزمة التي تعيشها الصحافة في الوقت الراهن كانت الدافع وراء ترشحه في الانتخابات، إلى جانب التراجع الشديد الذي تشهده أغلب الصحف، والحالة المادية للصحفيين كونهم أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدا أن مهنة الصحافة في حاجة إلى دماء جديدة، وأن نقابة الصحفيين بوصفها قلعة حماية الصحافة والصحفيين أولا، مطالبة قبل أي شيء بحماية العاملين في هذه المهنة من الفقر والاضطهاد والتهميش، وبالدخول فورا في حوار رصين ومتكافئ مع الدولة، للنهوض بالمهنة.

رفعت رشاد

يعتقد الكثير من أبناء الجماعة الصحفية، أن رفعت رشاد عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وعضو مجلس النقابة السابق، أبرز الفائزين من المعركة الانتخابية التي ستنشب بين "سلامة" و"رشوان" على مقعد النقيب، خاصة أنه يحتفظ بكتلة تصويتية ضخمة وهي مؤسسة أخبار اليوم، في الوقت الذي ستتفتت فيه الكتلة التصويتية الأكبر "الأهرام" بين الأصوات الداعمة لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات والأصوات المؤيدة لنقيب الصحفيين الحالي في حالة خوضهما الصراع أمام بعضهما البعض، وهو ما سيرجح كفة "رشاد" في المعركة الانتخابية، فضلا عن كون "رشاد" يعتبر وجها جديدا على مقعد النقيب، إلى جانب حصوله على دعم من قيادات المؤسسة، لاسيما الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار وأحد أبرز المقربين من مؤسسات الدولة وأجهزتها الرسمية، فضلا عن رغبة مؤسسة "الأخبار" في تكوين تكتل لها داخل مجلس النقابة، في ظل تواجد الكاتب الصحفي خالد ميري ومحمود كامل وحاتم زكريا.

ويعقد "رشاد" في الوقت الراهن جلسات مع عدد كبير من رموز الجماعة الصحفية، كما يجري اتصالات مكثفة بأجهزة الدولة ومؤسساتها للحصول على الدعم الكامل له في انتخابات النقابة القادمة.