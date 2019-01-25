شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزاً بالفيوم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بأنه سيتم الأحد الموافق 27/1/2019، البدء في تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز، والأكثر تميزاً بالمدينة، والمُخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 22/9/2018.

وبالنسبة لقطع أراضى الإسكان المتميز، قال المهندس أشرف عبدالرحمن إنه «سيتم بالحى الأول بالمجاورة الرابعة تسليم القطعة 213، والقطع من 215: 230، يوم الأحد 27/1/2019، والقطع من 231: 243، يوم الإثنين 28/1/2019، والقطع من 16: 34، يوم الثلاثاء 29/1/2019، وسيتم بالحى الثاني بالمجاورة الثانية، تسليم القطع من 142: 150، يوم الأربعاء 30/1/2019».

وأضاف رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة أنه «سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالامتداد الجنوبى بمنطقة الـ180 فداناً، من 68: 77، يوم الخميس 31/1/2019، والقطع من 78: 87، يوم الأحد 3/2/2019، والقطع من 88: 97، يوم الإثنين 4/2/2019، والقطع من 98: 107، يوم الثلاثاء 5/2/2019، والقطع من 108: 117، يوم الأربعاء 6/2/2019، والقطع من 118: 127، يوم الخميس 7/2/2019».

وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن أنه سيتم تسليم القطع (209 – 211 – 212) ضمن أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالحى الأول بالمجاورة الرابعة، يوم الأحد 10/2/2019، وتم تخصيص يومي الأحد 11/2/2019، والإثنين 12/2/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى الموعد المحدد.