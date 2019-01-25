شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزاً بالفيوم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بأنه سيتم الأحد الموافق 27/1/2019، البدء في تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز، والأكثر تميزاً بالمدينة، والمُخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 22/9/2018.
وبالنسبة لقطع أراضى الإسكان المتميز، قال المهندس أشرف عبدالرحمن إنه «سيتم بالحى الأول بالمجاورة الرابعة تسليم القطعة 213، والقطع من 215: 230، يوم الأحد 27/1/2019، والقطع من 231: 243، يوم الإثنين 28/1/2019، والقطع من 16: 34، يوم الثلاثاء 29/1/2019، وسيتم بالحى الثاني بالمجاورة الثانية، تسليم القطع من 142: 150، يوم الأربعاء 30/1/2019».
وأضاف رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة أنه «سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالامتداد الجنوبى بمنطقة الـ180 فداناً، من 68: 77، يوم الخميس 31/1/2019، والقطع من 78: 87، يوم الأحد 3/2/2019، والقطع من 88: 97، يوم الإثنين 4/2/2019، والقطع من 98: 107، يوم الثلاثاء 5/2/2019، والقطع من 108: 117، يوم الأربعاء 6/2/2019، والقطع من 118: 127، يوم الخميس 7/2/2019».
وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن أنه سيتم تسليم القطع (209 – 211 – 212) ضمن أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالحى الأول بالمجاورة الرابعة، يوم الأحد 10/2/2019، وتم تخصيص يومي الأحد 11/2/2019، والإثنين 12/2/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى الموعد المحدد.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزاً بالفيوم الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.