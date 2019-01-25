محافظ أسيوط يقود مسيرة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، مسيرة ضمت قيادات تنفيذية ودينية ومجتمعية، الجمعة، احتفالا بعيد الشرطة الـ67 والذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.

وبدأت المسيرة، التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، من أمام ديوان عام المحافظة، وسط عزف للموسيقى العسكرية ورفع الأعلام، قبل أن تصل إلى النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان الحرب والسلام.

ووضع المحافظ إكليلا من الزهور على أرواح شهداء الشرطة، مُعتبرًا أن المسيرة تأتي عرفانًا من جميع أطياف وفئات المجتمع الأسيوطي رسميًا وشعبيًا بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة، لافتًا أن ذلك تجسيد حي لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة، وهو روح التلاحم.

وأشار نور الدين إلى أن الاحتفال بعيد الشرطة يأتي بالتزامن مع ثورة 25 يناير المجيدة التي حمتها القوات المسلحة والشرطة معًا من أجل حفظ الأمن في مختلف أرجاء الوطن.

وقال إن الشرطة دائمًا صمام الأمن والأمان للشعب المصري وتثبت يومًا بعد يوم بسالتها وقدرتها على تحقيق رسالتها في خدمة الشعب، فضلًا عن تفانيها مع القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب الغاشم، حيث إنهم مازالوا يقدمون التضحيات ويكتبون بطولات جديدة كل يوم في سجل البطولات للقضاء علي الإرهاب وحماية مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا.

محافظ أسيوط ومدير الأمن يقودان مسيرة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

محافظ أسيوط ومدير الأمن يقودان مسيرة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

محافظ أسيوط ومدير الأمن يقودان مسيرة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

محافظ أسيوط ومدير الأمن يقودان مسيرة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير