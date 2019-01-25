شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر: منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، وفدا من نادي روتاري مصر، برئاسة عبدالحميد العوا، محافظ المنطقة الروتارية بمصر، لمناقشة أوجه وسبل التعاون المستقبلية، وتنشيط السياحة، والأنشطة الخدمية المستقبلية للروتاري داخل محافظة الأقصر.

حضر اللقاء كل من نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، وسكرتير عام المحافظة اللواء هشام شادي، ورئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر الدكتور محمد العماري، وسكرتير عام روتاري الأقصر أماني الشعولي، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد.

واستعرض عبدالحميد العوا، خلال اللقاء، عدد من أنشطة «روتاري» بالمحافظة خلال الفترة السابقة، ومن بينها تطوير قرية نجع علوان بالعديسات، كما استعرض مشروعات وأنشطة الروتاري المستقبلية ومن بينها مشروع تطوير قرية الأمير بإسنا والتي ستكون قرية ملونة.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، الاستعدادات الخاصة بإقامة القافلة الطبية الكبرى التي ستنظمها «الروتاري» لجميع تخصصات الأطفال والتي ستتم على متن باخرة نيلية ستنطلق من أسوان حتى محافظة الجيزة وستجوب 8 محافظات، وستنعقد في الأقصر لمدة أسبوع خلال الفترة من 9 حتى 15 مارس القادم، كما تمت مناقشة استعدادات تنظيم قافلة طبية أخرى ستنظمها «الروتاري» بمستشفى الأقصر الدولي تختص بعمليات الشفة الأرنبية وتشوهات ما بعد حروق الوجه، والتي ستنطلق في 22 مارس المقبل، بمشاركة أساتذة من إحدى الجامعات الأمريكية.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بوفد «الروتاري»، مؤكدا على تقديمه كافة سبل الدعم لمساعدة تنفيذ الأنشطة الخدمية التي ينفذها النادي داخل محافظة الأقصر بما يصب في مصلحة المواطنين، مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريك أساسي وفاعل رئيسي في عملية التنمية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج لتضافر جهود الجميع لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.