شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «التموين» و«النقل» في ضيافة معرض «ديارنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، معرض ديارنا، حيث تفقدا مع وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، الأجنحة المختلفة وأثنيا على جودة المنتجات وتنوعها.

وأعرب العارضون عن سعادتهم بكثافة الزوار وباهتمام الحكومة إذ يتوافد الوزراء يوميا، حيث زار المعرض في اليوم الأول السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، و٧٠ من أبناء الجيل الثاني، وفي اليوم الثاني، راندا بري، قرينة رئيس مجلس النواب اللبناني، وقرينة سفير لبنان في القاهرة، وسفير دولة بيرو وقرينته.

من جانبها، توجهت غادة والي بالشكر للوزراء على اهتمامهم وزيارتهم المعرض وتشجيعهم للعارضين، وأكدت أن معرض ديارنا ٢٠١٩، الذي يعد الأكبر والأهم في تاريخ معارض ديارنا أصبح نقطة جذب مهمة لكل المهتمين بالحرف اليدوية والتراثية وفرصة تسويقية متميزة للحرفيين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة.

يشار إلى أن معرض ديارنا يشارك به ٥٠٠ عارض، ويحتفي بأسوان ضيف شرف المعرض، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء بمبنى جهاز المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر.