شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة» تراجع العقارات المقامة بالطوب الأحمر تمهيداً لطلائها: البداية من النزهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته لرؤساء الأحياء بالبدء في مراجعة كاملة للعقارات المقامة بالطوب الأحمر بكل حي كل في نطاقه وإلزام ملاكها بطلائها تطبيقاً لتوجيهات رئس الجمهورية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، مشيراً إلى قيام الأحياء بالعمل على توحيد الألوان بالشوارع وبما يتناسب مع النسق العام للحي.

وأشار المحافظ، إلى أن حي النزهة بدأ فعلياً في توحيد ألوان العقارات المطلة على شارع جوزيف تيتو وبلغ عددها أكثر من 35 عقار وما زال العمل جاري.

وأكد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الجادة والتي أبدت رغبتها في التعاون بتمويل أعمال طلاء المباني المقامة بالطوب الأحمر في الأحياء والمناطق الأكثر احتياجا مؤكداً على أهمية مشاركة المجتمع المدني للأحياء للارتقاء ورفع كفاءة مباني العاصمة.