شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: رجال الشرطة يسطرون بدمائهم بطولات مُشرّفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، التهنئة إلى جميع أعضاء هيئة الشرطة «وجميع من أوفوا العطاء» بمناسبة عيد الشرطة الـ67. كما وجه التحية إلى أسر شهداء الشرطة الأبطال.

وقال وزير الداخلية، في تصريحات صحفية، إن المناسبة ملحمة بطولية خالدة، قادها رجال الشرطة في وجه المُحتل، مُعتبرًا أنها «رسخت معاني عطاء لا ينقطع من رجال الشرطة الأوفياء الذين يحملون رسالة الأمن، ويسطرون بدمائهم بطولات مُشرفة، حفاظًا على أمن الوطن والمواطنين، لتحيا مصر دائماً آمنة مستقرة».