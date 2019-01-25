شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 27.8 مليون مواطن منذ انطلاق مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص ١٤ مليون و ٧٧٧ الف مواطن حتى اليوم، وذلك بالمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن إجمالى المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ٢٧ مليون و ٨٤٥ ألف و ٤٢٤ مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين ، للاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان.

من جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص ٦٠٠ ألف طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة ، وذلك فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية بمحافظات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية باجمالى عدد مشاركين ٥ مليون و ٧٤٧ ألف مواطن، تلتها المنوفية بـ مليون و ٨٣١ ألف مواطناً، ثم سوهاج بـ مليون و ٧٨٧ ألف مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ مليون و ٤١٢ ألف مواطن، ثم بني سويف بـ مليون و ٢١٨ ألف مواطن، ثم اسوان بـ ٧٥٩ ألف مواطن، ثم الاسماعيلية بـ ٧٥٣ ألف مواطن.

وقال إن وزيرة الصحة، أكدت على اعداد دورات تدريبية للقائمين على المبادرة الرئاسية قبل بدء كل مرحلة، لافتا الى أنه تم بدء دورة تدريبية للقائمين على المبادرة فى مرحلتها الثالثة، بدءت أول أمس الأربعاء وتستمر لمدة سبعة ايام وتستهدف تدريب ١٧٦٥ عضوا، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باعطاء شهادات تكريمية للقائمين على المبادرة تحفيزاً لهم، لمشاركتهم فى هذه الحملة القومية.

ولفت إلى أن كل متدرب سيقوم بتدريب مجموعة عمل، موضحا أن الدورات التدريبية تتضمن التدريب على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس "سي"، والتدريب على اساسيات فحص الأمراض غير السارية ، وعلى مهارات الاتصال والتعامل مع المواطنين المفحوصين، كما سيتم التدريب أيضا على الإدخال الالكتروني على برنامج المسح.

يذكر أن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية من المقرر لها ان تنطلق فى الأول من مارس المقبل وتستمر حتى ٣٠ ابريل ٢٠١٩، وذلك في ٧ محافظات هى الوادي الجديد، و الجيزة، و الغربية، و الدقهلية، و الشرقية، و المنيا، وقنـــا.