شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع إشغالات بمحيط كوبرى قصر النيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى غرب القاهرة حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بمحيط كوبرى قصر النيل، تنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، برفع وإزالة الإشغالات والإعلانات والملصقات المخالفة التى تشوه الأسوار.

وقال اللواء هشام خشبة، رئيس حى غرب القاهرة، إنه تم تنفيذ حملة ليلية لرفع الإشغالات الخاصة بالباعة الجائلين بمحيط كوبرى قصر النيل وشارع قصر النيل، مشيرا إلى أن هناك بعض الإشغالات تظهر ليلا فقط.

وأضاف رئيس الحى، أنه تم رفع عدد لعمل الشاى والمشروبات، بالإضافة لرفع كراسى تم افتراشها على الكورنيش، وبمحيط أسدى الكوبرى.