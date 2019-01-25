شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كوبرى السيدة عائشة بشكل تجريبى لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الحى، أنه بالنسبة للقادم من الملك الصالح والجيزة، فسينعطف يمينًا فى شارع مصر القديمة ثم الخيالة، ثم المصانع، ثم البستان العمومى، ثم الكردى ثم الخلاء ومنه إلى طريق الأوتوستراد حتى الوصول لكوبرى الأباجية، بعدها يعود مرة أخرى إلى صلاح سالم.
وأكد أنه سيتم الإبقاء على غلق الكوبرى لمدة 15 يومًا، حال نجاح التجربة لحين إتمام أعمال التطوير، وعقب ذلك سيتم فتح الاتجاه الذى تم تطويره لحركة السيارات٠
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