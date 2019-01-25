طلاب الثانوية: أسئلة الكيمياء مطابقة للتسريبات

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الثانوية العامة
اختتم طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم الخميس، الامتحانات التجريبية في الثانوية التراكمية، بأداء 580 ألف طالب امتحان مادة الكيمياء، وشهدت اللجان ارتفاعا كثيفا في الحضور، وأجمع الطلاب على أن الامتحان جاء صعبا وطويلا إذ تكون من 17 سؤالا، وكان في مستوى الطالب المتميز، واحتاجوا وقتا طويلا للإجابة عليه، مؤكدين أن أسئلة مادة الكيمياء التي ظهرت قبل أداء الامتحان عبر صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي، هى نفس الأسئلة التي تضمنتها ورقة أسئلة الامتحان.
وقال محمود عبد العليم طالب بمدرسة الخديوية الثانوية، إن الأسئلة جاءت صعبة والمسائل تحتاج وقتا للتفكير والإجابة عليها، و90% من الامتحان يعتمد على الفهم، كما أن السؤال رقم 7 اختلف المعلمون في الإجابة عليه، فيما ذكر الطالب باهر إسماعيل بنفس المدرسة، أنهم استخدموا الكتاب المفتوح في الوصول إلى بعض القوانين
وأوضحت إنجي إبراهيم طالبة بمدرسة السنية الثانوية بنات، أنها استفادت من التجربة من حيث التعرف على صيغة الأسئلة وشكلها، لكن تسريب الامتحانات يجعلهم غير قادرين على الحكم عليها، مشيرة إلى أنهم يرحبون بالتغيير والتطوير، لكن لا بد من توفير أدوات قوية لتطبيقه على رأسها تدريب الطلاب والمعلمين، وعقد امتحانات شهرية لا تخصص لها درجات من أجل تدريب الطلاب.
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