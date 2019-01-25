انت الان تتابع طلاب الثانوية: أسئلة الكيمياء مطابقة للتسريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الثانوية العامة

اختتم طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم الخميس، الامتحانات التجريبية في الثانوية التراكمية، بأداء 580 ألف طالب امتحان مادة الكيمياء، وشهدت اللجان ارتفاعا كثيفا في الحضور، وأجمع الطلاب على أن الامتحان جاء صعبا وطويلا إذ تكون من 17 سؤالا، وكان في مستوى الطالب المتميز، واحتاجوا وقتا طويلا للإجابة عليه، مؤكدين أن أسئلة مادة الكيمياء التي ظهرت قبل أداء الامتحان عبر صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي، هى نفس الأسئلة التي تضمنتها ورقة أسئلة الامتحان.

وقال محمود عبد العليم طالب بمدرسة الخديوية الثانوية، إن الأسئلة جاءت صعبة والمسائل تحتاج وقتا للتفكير والإجابة عليها، و90% من الامتحان يعتمد على الفهم، كما أن السؤال رقم 7 اختلف المعلمون في الإجابة عليه، فيما ذكر الطالب باهر إسماعيل بنفس المدرسة، أنهم استخدموا الكتاب المفتوح في الوصول إلى بعض القوانين