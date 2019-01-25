شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار فتاة بالبحيرة لـ«مرورها بحالة نفسية سيئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت فتاة من محافظة البحيرة حياتها، الجمعة، بعد مرورها بحالة نفسية سيئة، بحسب ما قالت أسرتها.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، بإصابة «ى.ح»، 18 سنة، بحالة إعياء نتيجة تناولها قرصًا لحفظ الغلال، وأنها توفيت عقب وصولها إلى مستشفى الدلنجات العام.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى المستشفى، وعند سؤالهم أهل الفتاة المتوفاة، ذكروا أنها تناولت قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة.

وتحرر محضر بالواقعة برقم 1066 لسنة 2019 - إدارى مركز الدلنجات.