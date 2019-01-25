شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس دافيء السبت.. ودرجة الحرارة في القاهرة 23 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود يوم السبت طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا .

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء، بحيث تكون مثيرة للرمال والأتربة. كما تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر، ما قد يؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، فيما ستسقط أمطار على مناطق من جنوب سيناء .

ويرى خبراء الأرضاد أن حالة البحر المتوسط ستكون مُضطربة، وسط ارتفاع للأموج من 3 إلى 3.5 أمتار. في حين تسود حالة غير مستقرة في البحر الأحمر، وارتفاع الأموج من مترين إلى مترين ونصف.

أما درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة فهي:

القاهرة: 11 – 23

الإسكندرية: 8 – 21

قنا: 13 – 27

الأقصر: 11– 28

أسوان: 14 – 31