شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تنهي ماراثون امتحانات «الترم الأول».. وانطلاق الفصل الدراسي الثاني 9 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الجامعات ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أن تبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من السبت 26 يناير، ولمدة أسبوعين، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني 9 فبراير المقبل، ويستمر الفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا، تنتهي في 30 من مايو، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأول من يونيو وحتى 20 من يونيو، وتستمر فترة الامتحانات ثلاثة أسابيع حسب كل كلية ووفقا لظروف كل جامعة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة انتهت من الامتحانات بجميع الكليات ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات بشأنها، مشيرا إلى أن حالات الغش الفردية شهدت تراجعاً بصورة ملحوظة عن الأعوام السابقة حيث لم تتعد 135 حالة من بين 170 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات، حيث جاءت الامتحانات مناسبة لجميع قدرات الطلاب وتقيس المستويات المتعددة، إلى جانب تطبيق نظام «البابل شيت».

وقال «الخشت»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه «تم تشكيل لجان ممتحنين بكل كلية لمطابقة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب»، مضيفًا أن «هذه اللجان لها الحق في إعادة توزيع الدرجات طبقًا لمقاييس علمية، ورفع الدرجات بمعدلات أكاديمية»، موضحا أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات اعتبارا من أول فبراير تباعاً وحتى قبل منتصف شهر مارس المقبل بحد أقصى.