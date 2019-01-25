شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كلي وجزئي لمحور 26 يوليو وصلاح سالم (الأسباب والمواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أمن الجيزة غلق كلي وجزئي بمحور 26 يوليو ونفق النهضة بمحافظة الجيزة لإجراء بعض الإصلاحات والتجديد.

وقال بيان رسمي إنه «بمناسبة القيام بإجراء صيانة الفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو بنطاق محافظة الجيزة، فقد تقرر الغلق الجزئى لمطلع ومنزل شارع السودان ومطلع ميدان لبنان اعتباراً من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 27/1/2019 الساعة 5 صباحاً على أن يكون العمل على مرحلتين، مع ترك حارة مرورية».

وفي إطار القيام بأعمال صيانة الفواصل العرضية الخاصة بنفق النهضة بنطاق محافظة الجيزة لرفع كفاءة النفق، فقد تقرر الغلق الكلي والجزئي للنفق على النحو التالي:

غلق كلي من يوم الجمعة الموافق 25/1/2019 الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.

غلق جزئي من يوم الجمعة الموافق 25/1/2019 الساعة 1 ظهراً حتى يوم السبت الموافق 26 لذات الشهر الساعة 5 صباحاً.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات واللوحات الإرشادية، لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير الحركة المرورية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت مديرية أمن القاهرة عن غلق جزئي لطريق صلاح سالم مع المقطم في اتجاه السيدة عائشة. وقالت وزارة الداخلية إنه في إطار استكمال أعمال مد كابلات كهرباء جهد متوسط «مشروع تطوير مدخل المقطم» فقد تقرر قطع طريق صلاح سالم مع المقطم في اتجاه السيدة عائشة على أن يتم تنفيذ الأعمال لمدة ليلة واحدة فقط عن طريق الحفر المكشوف دون الغلق الكلى للطريق من الساعة 12،5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً ليل جمعة صباح السبت الموافق 26/1/2019، على أن تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع العلامات واللوحات الإرشادية، لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير الحركة المرورية.